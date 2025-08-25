Bilbao despide su Aste Nagusia este domingo

Imágenes de Bilbao este domingo, que vive la última jornada de su Semana Grande 2025, la Aste Nagusia, con la quema de Marijaia pasadas las 22.00 horas. Según ha explicado su alcalde Juan Mari Aburto han cifrado en 1'5 millones los visitantes que ha tenido la ciudad en estos 9 días de fiestas, menos que los 1'6 millones del pasado año.En la mañana de este domingo se ha distinguido a la pirotecnia Caffero (Países Bajos) como ganadores del certamen del XXXIII Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao.