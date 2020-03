La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, considera que "no es de recibo" que la Mesa de la Cámara pretenda "hurtar" a la sociedad el debate sobre la conveniencia o no de abrir una comisión de investigación cuando cree que existen "suficientes indicios" para hacerlo. "Mucho se habla de la igualdad de los españoles y el más español de todos tiene derechos que el resto no tiene", ha denunciado Aizpurua, quien cree que esta situación es "inimaginable" en otras monarquías europeas.