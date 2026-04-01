Bizkaia ronda el 80% de ocupación en Semana Santa, un poco por debajo de 2025

Bilbao, 1 de abril de 2026. La ocupación hotelera en Bizkaia de jueves a sábado de esta Semana Santa ronda el 80%, con parecidos datos o ligeramente por debajo de las mismas fechas festivas del pasado año, debido a las previsiones de adversa climatología en el Territorio y a la inflación.En declaraciones, el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia y vocal de la asociación hotelera Destino Bilbao, Hector Sánchez, ha explicado que las previsiones daban una climatología "un tanto adversa, aunque parece que ahora mejora y eso puede provocar que a última hora se consiga remontar un poquito y mejorar en algo los números, pero sí que es verdad que muchos ya habrán hecho su plan de vacaciones".