BlakIA, Caliphal Labs, Pharmigex, ThermoWare y Waahi logran los 'Premios Emprendemos TOP50'

Córdoba, 5 de mayo de 2026. Las 'startups' cordobesas BlakIA, Caliphal Labs, Pharmigex, ThermoWare y Waahi han sido galardonadas este martes con los 'Premios Emprendemos TOP50' de Córdoba, por su innovación aplicada al desarrollo de su actividad, por su potencial de crecimiento, así como por su impacto social, económico y medioambiental. La iniciativa, que cuenta con fases provinciales y con una final regional, está desarrollada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a través de Andalucía Emprende y cumple este año su décimo tercera edición, y este martes el director general de Fomento del Emprendimiento y de la Formación Continua, Javier González, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, han participado en la entrega de reconocimientos en la gala provincial.