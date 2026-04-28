Blanco cree que economía social es "la mejor forma de hacer empresa" y "está en el ADN" andaluz

Málaga, 28 de abril de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha considerado que "la economía social es la mejor forma de hacer empresa", al tener unas características "que ahora son pilares y cada vez destacan más en una sociedad como la que estamos", al tiempo que ha recordado que "en Andalucía nuestro ADN laboral es el cooperativismo" y que la comunidad andaluza es "uno de los grandes corazones de la economía social a nivel nacional". Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en el acto de inauguración de la Asamblea General anual de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), celebrada en Málaga, en el que también han estado el presidente de esta entidad, Juan Antonio Pedreño; y el vicepresidente y presidente de Faecta, Luis Miguel Jurado.