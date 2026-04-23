Blanco espera que el 30 sea "de verdad" la fecha de vuelta de AVE directo Málaga-Madrid

Antequera (Málaga), 23 de abril de 2026. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha esperado que el 30 de abril sea "de verdad" la fecha definitiva para que Málaga recupere la alta velocidad directa y ha recordado que esta conexión con Madrid "es vital" no sólo en el sector del ocio y del turismo sino para otros, como el de negocios "que también se ha resentido". "Así que esperemos que esta vez sea que sí", ha dicho. Cuestionada por los periodistas en Antequera (Málaga) al respecto, Blanco ha recordado que se han dado "varias fechas" y ha considerado que es "una buena noticia para Málaga, para Antequera y para toda Andalucía porque no olvidemos que llevamos más de tres meses desconectada la provincia de Málaga con el resto de España desde el punto de vista ferrocarril".