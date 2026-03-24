Bloque de izquierdas de la primera ministra danesa gana las elecciones pero tendrá que pactar

Madrid, 24 de marzo de 2026. El bloque de izquierda de la primera ministra socialdemócrata, Mette Frederiksen, ha ganado este martes las elecciones legislativas danesas, pero insuficiente para poder gobernar en solitario, por lo que necesitará el apoyo de Los Moderados. Frederiksen tomó la decisión de adelantar elecciones, previstas para este otoño, a raíz de la tensión vivida a principios de año con Estados Unidos y las aspiraciones de su presidente, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia. (Fuente: White House / LUSA / MSC / DPA / Socialdemokratiet / Comisión Europea)