El bocadillo de cordero del Vaova Gastro de Mérida, mejor Paquito de España

Madrid, 2 de octubre de 2026. La versión de El Paquito de cordero del Restaurante Vaova Gastro de Mérida se ha alzado con el galardón de la tercera edición del concurso ‘Mejor Paquito de España’. El ganador ha sido elegido por un jurado formado por expertos en gastronomía en una cata a ciegas entre las 10 propuestas presentadas, todas ellas ganadoras en las finales regionales. Este certamen impulsado por la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino pone en valor el cordero y apuesta por un formato mucho más fácil y asequible, con el objetivo de llegar especialmente al público joven. Tras siete años de andadura, este bocadillo con nombre propio ha organizado este 2026 la edición más ambiciosa de su ruta: más de 300 bares y restaurantes han participado creando sus versiones del Paquito en más de 40 ciudades de España.