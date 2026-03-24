Bogas pone fin en abril a su etapa de consejero delegado de Endesa tras 12 años

Madrid, 24 de marzo de 2026. José Bogas pondrá fin en la próxima Junta General de accionistas, que se celebrará el 28 de abril, a su etapa como consejero delegado de Endesa, tras casi 12 años al frente de la eléctrica. No será la retirada definitiva del directivo, ya que seguirá en Endesa con un asiento como consejero en el órgano rector de la compañía, según consta en la convocatoria de junta general de accionistas remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Fuente: Europa Press / Endesa / Senado)