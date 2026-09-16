Bolaños acusa al PP de promover "recorte masivo del derecho al voto" por atacar 'ley de nietos'

Madrid, 16 de septiembre de 2026. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado este miércoles al PP de promover un "recorte masivo" del derecho al voto de 400.000 españoles beneficiados por la denominada 'ley de nietos'; mientras la diputada 'popular' Cuca Gamarra le ha reprochado las críticas lanzadas desde el Gobierno contra algunos jueces tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos electorales para parte de los nacionalizados por esta norma. (Fuente: Congreso)