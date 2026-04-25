Bolaños asegura desconocer el estado de salud de Pujol: "El lunes lo podremos ver"

Barcelona, 25 de abril de 2026. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que desconoce el estado de salud del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, al que la Audiencia Nacional ha citado el próximo lunes a pesar de los informes médicos que acreditan deterioro cognitivo y dificultades de movilidad: "El lunes lo podremos ver". Lo ha dicho este sábado en la presentación oficial de las Becas Seré 2026, que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno en Barcelona. Bolaños ha explicado que es una decisión de la Audiencia Nacional, aunque "por supuesto que habría otras maneras de comprobar su estado de salud".