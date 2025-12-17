Bolaños defiende el ascenso de mujeres a puestos de poder

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha intervenido este miércoles en la entrega de despachos a los nuevos fiscales con un discurso donde ha destacado la presencia mayoritaria de mujeres no solo en esta 63ª promoción sino en el conjunto de la carrera, al tiempo que ha defendido que esta proporción debe reflejarse en los puestos de poder, subrayando que tanto mujeres como hombres pueden cometer errores. "¿Acaso no ha habido más de un comportamiento de hombres que nos han avergonzado? Mucho, más que de mujeres", ha dicho.(Fuente: Pool RTVE)