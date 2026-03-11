Bolaños: "El Gobierno se siente mucho más cómodo con el discurso de Von der Layen de hoy"

Madrid, 11 de marzo de 2026. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de España se siente "sin duda mucho más cómodo" con el discurso pronunciado hoy por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha defendido el "compromiso inquebrantable" de la Unión con el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas, frente a su propio discurso del lunes, en el que cuestionaba que el continente fuera la "guardiana" del viejo orden mundial "basado en reglas".