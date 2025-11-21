Bolaños y Perelló coinciden en el Congreso tras condena a fiscal general

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños y la presidenta del presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, han coincidido en una acto celebrado en el Congreso de los Diputados un día después de conocerse la condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.