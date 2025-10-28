Bolaños ve "histórica" la ley que dejará las causas penales en manos de fiscales

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha calificado de "histórica" la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) que cambiará la forma en la que se dirigen las investigaciones penales, actualmente a cargo de los jueces de instrucción, para dejarlas en manos de los fiscales. La norma también permitirá que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con el del Gobierno y limitará la figura de las acusaciones populares para dejar fuera a los partidos políticos.(Fuente: La Moncloa)