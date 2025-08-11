Bombero insta a "ayudar a la vegetación" y "tener cuidado" durante esta ola de calor

El oficial de Bomberos de València, Miguel García, ha instado este lunes, después de que el Ayuntamiento de València haya activado a primera hora los ocho cañones de agua del parque natural de la Devesa de El Saler con el objetivo de humedecer la zona forestal y prevenir incidentes, ante el riesgo extremo de incendios forestales decretado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para toda la jornada, a "ayudar a la vegetación" y "tener cuidado" con ella durante estos días de altas temperaturas.