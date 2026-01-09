Bomberos afirman que existe riesgo de "colapso" del edificio en obras de Carabanchel

Los Bomberos del Ayuntamiento de la capital han acudido a la calle Azcoitia en Carabanchel (Madrid) y han logrado extinguir el incendio en un edificio en obras, con llamas en una zona muy localizada. Los efectivos de las ocho dotaciones que han acudido al sitio se han encontrado con dos personas atrapadas, que han podido rescatar de las fachadas anterior y posterior mediante las autoescalas, según ha explicado el supervisor de guardia, José Luis Legido. Los bomberos están revisando la estructura del edificio para ver si está afectada y existe riesgo para el inmueble.