Bomberos forestales de la Comunitat: "Estamos en proceso interno (...) para dar más cobertura"

Valencia, 18 de abril de 2026. Policías, bomberos, pilotos y otros servicios de emergencias de la Generalitat Valenciana han ofrecido una jornada de puertas abiertas en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana (València). Uno de ellos es Jesús Vicente Mora Navarro, correturnos de los bomberos forestales de Castellón. Mora ha apuntado que están en un "proceso interno" para búsqueda de gente y de esta forma "dar mayor cobertura a las emergencias". Al evento también ha asistido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, quien ha puesto en valor la labor de este servicio.