Bomberos rescatan al conductor de un camión de gran tonelaje tras volcar en la M-407

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado este miércoles al conductor de un camión de gran tonelaje que ha volcado en la carretera M-407, a la altura del kilómetro 3, en el término municipal de Leganés. El vehículo, que transportaba cartón, ha quedado volcado lateralmente sobre la mediana de la vía. El conductor, un joven, había quedado atrapado en el interior de la cabina debido a un atrapamiento mecánico, lo que ha obligado a realizar una compleja labor de excarcelación.(Fuente: Emergencias Madrid)