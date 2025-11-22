Bomberos de Valencia organizan actividades de concienciación para la ciudadanía

El concejal de Bomberos y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, señalaba en la Semana de la Prevención de Incendios, que hay que hacer un "llamamiento a la ciudadanía" para tratar el tema de la prevención y esa necesidad de "estar formados para atender una situación de emergencia", por lo tanto durante todo el fin de semana los bomberos de Valencia intentarán "divulgar y concienciar" a la ciudadanía de la cultura de la prevención. El jefe de servicio de prevención y protección civil en el Ayuntamiento de Valencia, Amador Giménez, indicaba que "saber como actuar es fundamental" en una situación adversa, y ha hecho énfasis en que "en la Comunitat había un cierto déficit de intervención en inundaciones".