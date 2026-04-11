Los bomberos voluntarios catalanes exigen mejoras urgentes de sus derechos con una protesta

Barcelona, 11 de abril de 2026. La plataforma 'Bombers Precaris en Lluita' ha recorrido las calles del centro de Barcelona esta mañana en una protesta para reclamar mejoras urgentes de sus derechos. Los bomberos voluntarios afirman que hacen las mismas labores y corren los mismos riesgos que el resto de bomberos, pero, sin embargo, tienen unas condiciones laborales 'precarias'. Denuncian que no están dados de alta en la Seguridad Social, que tienen una cobertura sanitaria muy deficiente y que funcionan a través de una app, tal y como hacen los 'riders' de empresas como Glovo y Uber. Los manifestantes han protestado ante el edificio del Departament d'Interior de la Generalitat y, posteriormente, han iniciado una bicicletada por el centro de la capital catalana.