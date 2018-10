Después de recorrer América de norte a sur presentando su más reciente álbum, 'This house is not for sale' (2016), Bon Jovi ha anunciado las fechas de su gira por Europa para 2019. El 7 de julio es el día escogido por la banda para visitar Madrid donde dará un concierto único en el Wanda Metropolitano que supondrá la única parada en españa.