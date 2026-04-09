Boney M, Gypsy Kings y Hakuna Group Music llenarán Cibeles en la IV Fiesta de la Resurrección

Madrid, 9 de abril de 2026. Tras tres ediciones, este sábado, 11 de abril, vuelve la Fiesta de la Resurrección. Un broche de oro a la Semana Santa que ya se ha convertido en una fecha fija en la Plaza de Cibeles de Madrid. El cartel formado por Boney M, los Gypsy Kings y Hakuna Group Music va a invitar a los presentes a celebrar y disfrutar de uno de los festivales abiertos al público más multitudinarios de la capital. Con un récord de asistencia de más de 85.000 personas en la edición anterior, el evento organizado por la Asociación Católica de Propagandistas promete ser un encuentro donde la música y la celebración compartida se conviertan en protagonistas.