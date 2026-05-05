Bronca ante la moción de Lugo, que Rueda avala entre críticas de "comprar" e incumplir normas

Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2026. La sesión de control del Pazo do Hórreo ha anticipado este martes el guión que se verá, salvo sorpresa en el debate de la moción de censura que el jueves devolverá al PP el bastón de mando de Lugo 27 años después. La tensión se dejó notar desde el primer momento y el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha vuelto a defender la iniciativa, entre críticas de sus rivales políticos de "comprar poder" e "incumplir" los estatutos del PP. (Fuente: Parlamento Gallego)