Publicado 23/07/2026 13:34:54 +02:00CET

Bruselas impone 890 millones de multa a Google por violar la Ley de Mercados Digitales

Madrid, 23 de julio de 2026. La Comisión Europea ha impuesto este jueves una multa de 890 millones de euros por abuso de posición dominante a Google por favorecer a sus propios servicios en las búsquedas realizadas desde su plataforma y por dificultar que otros desarrolladores puedan redirigir a los consumidores a canales de compra alternativos --y con frecuencia más baratos--, en contra de las obligaciones que establece la Ley europea de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). (Fuente: EBS Y EUROPA PRESS)