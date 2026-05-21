Bruselas mejora la previsión de crecimiento de España al 2,4% para este año

Madrid, 21 de mayo de 2026. La Comisión Europea ha mejorado ligeramente la previsión de crecimiento de la economía española para 2026, pese al impacto del nuevo 'shock' energético provocado por el conflicto en Oriente Próximo, y estima ahora que el PIB crecerá un 2,4% este año, una décima más de lo previsto el pasado otoño, lo que permitirá a España seguir siendo la gran economía con mayor ritmo de expansión de la eurozona en un contexto de deterioro generalizado de las perspectivas económicas europeas. (Fuente: EBS y Europa Press)