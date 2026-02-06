Bruselas pone el foco en la 'flota fantasma' de Rusia, bancos y exportaciones

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha presentado este viernes la propuesta del Ejecutivo comunitario para una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, con el foco esta vez en su 'flota fantasma' para exportar petróleo, en su sistema bancario y sus exportaciones. La vigésima ronda de sanciones se ha presentado mientras tienen lugar las conversaciones de paz a tres en Abu Dabi entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Ahora los Veintisiete deberán dar su visto bueno a estas medidas, que la Comisión tiene intención de aplicar de cara al cuarto aniversario de la invasión rusa del territorio ucraniano.(Fuente: EBS/DPA)