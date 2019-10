Publicado 07/10/2019 12:32:57 CET

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha acusado este lunes a Cs de hacer un uso interesado y fraudulento del Parlament: "Esto no es un bar, no es un plató de televisión, no es un pabellón donde hacer actos de campaña. Esto es el Parlament de Catalunya".