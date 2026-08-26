Publicado 26/08/2026 16:25:23 +02:00CET

Buñol (Valencia) se tiñe de rojo para La Tomatina

Valencia, 26 de agosto de 2026. Miles de personas han disfrutado de La Tomatina 2026 en el municipio valenciano de Buñol en una fiesta que consiste en "pasárselo bien y tirar tomates". El evento cada vez es más internacional, pero algunos del municipio la definen como "la guerra en paz": "Las expectativas han sido superadas". Algunas personas que venían por primera vez contaban que "hay que venir a disfrutar y pasárselo bien, quién venga a estar limpio que no venga". También, reconocían que les han "atinado mucho" pero también han tirado, y otros que se han "defendido" más que "lanzado".