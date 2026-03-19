Burger King alcanza los mil restaurantes en España y genera 40.000 empleos directos

Madrid, 19 de marzo de 2026. Burger King alcanza los 1.000 restaurantes, un hito histórico en España. La marca se convierte así en la única cadena de restauración en lograr esta cifra en nuestro país. Con presencia en todas las provincias y ciudades autónomas, Burger King genera más de 40.000 empleos directos. Más del 75% de las compras de la marca son efectuadas a proveedores nacionales, impulsando así el desarrollo económico regional y local. España se posiciona como el primer país de Europa y el tercero del mundo por número de restaurantes, con un restaurante por cada 49.000 habitantes. La marca llega a una cifra récord tras 50 años de presencia en el país, con una red territorial solo comparable a la de los principales supermercados nacionales. De esta manera, la compañía aspira a que en unos años los españoles podamos disfrutar de un Burger King a menos de 30 minutos de casa.