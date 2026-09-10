Bustinduy insta a Aznar a aclarar qué papel han jugado EEUU e Israel en la entrada de Ceuta

Valladolid, 10 de septiembre de 2026. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha solicitado este jueves que se aclare el papel que han tenido EEUU e Israel en la crisis de Ceuta tras las declaraciones efectuadas por el expresidente del Gobierno José María Aznar en las que ha considerado que la entrada masiva de migrantes ha puesto de manifiesto las consecuencias que tiene haber "enajenado la amistad de aliados relevantes", al tiempo que ha apostado por normalizar nuevamente la relación con Israel.