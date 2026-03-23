Bustinduy valora la multa histórica de 64 millones de euros a Airbnb

Madrid, 23 de marzo de 2026. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha lanzado un contundente mensaje a las grandes plataformas digitales tras confirmarse que Airbnb deberá abonar una multa histórica de 64 millones de euros: "Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la solicitud de medidas cautelar presentada por la compañía, ratificando así la sanción impuesta por el Gobierno el pasado mes de diciembre por el anuncio de más de 65.000 viviendas sin licencia de uso turístico o con números de registro falsos.