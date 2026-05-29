CA7RIEL & Paco Amoroso hacen vibrar Madrid con una experiencia musical cercana y auténtica

Madrid, 29 de mayo de 2026. Los artistas argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso han aterrizado en Madrid para convertirse en los protagonistas del arranque mundial de la nueva plataforma musical impulsada por Ballantine's y COLORSxSTUDIOS: Ballantine's True Music. El dúo, referente de una nueva generación de artistas, por su mezcla de trap, rock y sonidos urbanos, ha encabezado la nueva edición de Ballantine's True Music, una iniciativa que apuesta por conectar a artistas y fans a través de experiencias musicales más cercanas, inmersivas y auténticas. Más de 2.000 personas han podido disfrutar de cerca de la música de los argentinos, así como de diferentes actuaciones y momentos pensados para priorizar la conexión real entre artistas y público, a través de una propuesta más espontánea, inmersiva y humana. Madrid se convierte así en el punto de partida de esta colaboración global que llevará encuentros culturales y experiencias musicales en directo a distintas ciudades de todo el mundo.