Publicado 13/07/2019 12:14:04 CET

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha señalado que, a su juicio, la salida no es un gobierno de coalición con Podemos debido a que, junto al PSOE, no suma mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. "Si la coalición no garantiza mayorías, resta, no suma", remarca.