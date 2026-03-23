Cáceres será la sede de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre

Cáceres, 23 de marzo de 2026. La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha explicado que iglesia de la Preciosa Sangre, el palacio Luisa de Carvajal, y los locales municipales de la plaza de San Jorge de Cáceres se convertirán en la sede de la Red Ibérica de la Fundación Mapfre, entidad que ha elegido la capital cacereña para ubicar este proyecto que pretende crear una red de colaboración entre las miles de fundaciones que existen en España y Portugal para ofrecer su labor social y cultural a la sociedad.