9 de cada 10 consumidores creen que las tiendas online ayudan a reducir el coste de la vida

Nueve de cada diez consumidores consideran que las tiendas online ayudan a reducir el coste de la vida. Así lo afirma el 'Estudio sobre percepciones del impacto del comercio electrónico en el ahorro de las familias en España'. Un informe realizado por Ipsos para Amazon.Unos datos especialmente relevantes considerando que, como revela también este estudio, el 75% de los hogares percibe un incremento de los precios "muy o bastante elevado". Además, la mitad de los encuestados afirma que su poder adquisitivo se ha reducido en la última década.Frente a estos datos, el comercio electrónico se percibe como un aliado del ahorro. Ocho de cada diez españoles consideran que las tiendas online ofrecen más herramientas para reducir costes, como los comparadores de precios, las alertas de bajada de precios, los descuentos por compras recurrentes y los asistentes de compras de IA.Ante el incremento del coste de la vida, el canal online brinda a los hogares un modelo de consumo más informado y planificado.