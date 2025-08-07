El calor extremo afecta gravemente a la salud mental, según los expertos

Las olas de calor que azotan Europa cada verano desde hace años dejan víctimas mortales y perjudican la salud, especialmente de las personas mayores y más vulnerables. Pero no son las únicas consecuencias del calor extremo: la salud mental también se resiente. La psicóloga sanitaria y miembro del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, Mercedes Bermejo, ha advertido sobre el impacto de las altas temperaturas en la salud mental, más allá de los conocidos efectos físicos. "El calor no solamente es físico, sino que es algo que afecta en lo emocional", ha explicado.