Camarero acusa al Gobierno de "politizar" con "enredos" la Conferencia Sectorial de Infancia

La vicepresidenta segunda de la Generalitat Valenciana y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha acusado al Gobierno de España de haber "politizado demasiado" y "de forma interesada" la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada en Santa Cruz de Tenerife este miércoles, con "enredos" e incluso amenazas a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. "El Gobierno no ha dejado de meter cizaña para intentar hacer una cuestión política sesgada de un drama humanitario", ha aseverado Camarero quien ha indicado que desde el Consell valenciano no van a tolerar que la Comunidad Valenciana sea tildada de "insolidaria" porque "lleva acogiendo, cuidando y tratando a estos menores desde hace muchísimo tiempo" y que no ha dejado de hacerlo "en ningún momento".