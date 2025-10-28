Camarero garantiza que Mazón comparecerá "en todas las comisiones" parlamentarias

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha garantizado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá "en todas las comisiones" parlamentarias, entre ellas en la de Les Corts Valencianes y la del Senado, "en cuanto sea convocado". "De hecho, va a comparecer a petición propia y, obviamente, en las comisiones donde comparezca, tanto en Les Corts como en la del Senado, donde también ha pedido comparecer, contestará a las preguntas que le formulen sus señorías", ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, preguntada por si el jefe del Consell tiene previsto comparecer en las comisiones del Senado y de Les Corts antes que en la del Congreso, prevista para el 17 de noviembre.