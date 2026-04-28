Camarero lamenta no haber tenido información necesaria para ayudar "más" el día de la dana

Valencia, 28 de abril de 2026. La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda durante la dana, Susana Camarero, ha defendido la actuación de su departamento el 29 de octubre de 2024, "con la información que teníamos y los medios disponibles", ha lamentado no haber tenido toda la necesaria para ayudar "más" y ha sostenido que la decisión de mantener su agenda institucional de aquel día fue "compatible con atender las situaciones" que se iban produciendo por las lluvias.