Camarero pide "respeto" y "comprensión" a la decisión de Mazón de dimitir como 'president'

La vicepresidenta portavoz del Consell, Susana Camarero, tras la reunión del pleno del gobierno valenciano, presidida por el 'president' en funciones, Carlos Mazón, y celebrada en Alicante un día después del anuncio de su dimisión, ha pedido "respeto y comprensión" a la decisión personal de Mazón de "apartarse" y dimitir de su cargo como 'president'. "Todos y todas comprendemos y valoramos el sacrificio que hace el presidente", ha apuntado Camarero, quien también ha resaltado que los consellers están "profundamente orgullosos de haber formado parte" del Consell de Mazón y ha dicho que seguirán "trabajando sin descanso" en la hoja de ruta marcada por él.(Fuente: Generalitat)