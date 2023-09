Cambios y anulaciones en los trenes entre Valencia y Andalucía por el temporal

En la estación de trenes de alta velocidad de Valencia Joaquín Sorolla este lunes se han producido cambios y anulaciones en algunos servicios ferroviarios debido a las incidencias del temporal de este fin de semana. Este lunes se ha restablecido la circulación en la línea de alta velocidad en el Corredor Mediterráneo, aunque la normalización del servicio será "paulatina". Algo que no ha ocurrido en algunos trayectos hacia Andalucía que se han vuelto a ver afectados como el caso de una joven que no ha podido desplazarse desde Valencia hasta Sevilla puesto que las vías siguen "inundadas por la lluvia". Una situación similar a una pasajera que no ha podido viajar hasta Córdoba tras anularse su viaje.

