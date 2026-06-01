CaMinus inicia en Vitoria-Gasteiz su nuevo reto solidario en silla de ruedas hasta Getafe

Vitoria, 1 de junio de 2026. CaMinus ha iniciado desde la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz una nueva travesía solidaria en silla de ruedas con destino Getafe (Madrid). Bajo el nombre de "Reto por la Investigación", la iniciativa busca visibilizar las enfermedades raras, promover la movilidad accesible y recaudar fondos destinados a la investigación. El recorrido concluirá el próximo 11 de junio en Getafe, tras 11 etapas.La salida ha contado con la participación de vecinos, familiares, amigos, asociaciones y personas vinculadas al ámbito de la discapacidad y de las enfermedades raras, que han acompañado a los integrantes de CaMinus en un primer recorrido simbólico de aproximadamente un kilómetro hasta el Parque de El Prado. Allí, Rubén Zulueta, impulsor de la iniciativa, junto a José Ignacio Fernández y Antonio González, ha dirigido unas palabras a los asistentes antes de emprender la primera etapa rumbo a Miranda de Ebro.