Publicado 15/10/2025 16:59:25 +02:00CET

La campaña de recogida de Kaki Persimon comienza con previsiones positivas

La campaña de recogida de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer ha comenzado en Valencia con perspectivas positivas tras varias campañas marcadas por la climatología adversa y las plagas.La Denominación de Origen Protegida está realizando un importante esfuerzo para dar a conocer este producto y su marca asociada, Kaki Persimon, no solo a los consumidores españoles, sino también en países como Francia, Brasil y Canadá.En el inicio de la campaña de recogida, la DOP Kaki Ribera del Xúquer ha rendido homenaje a los agricultores afectados por la DANA del año pasado, que provocó importantes daños en infraestructuras y explotaciones.La DOP Kaki Ribera del Xúquer afronta esta campaña con una propuesta de valor reforzada y un ambicioso plan de promoción internacional para seguir impulsando el consumo de esta deliciosa fruta.

