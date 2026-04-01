Los campings encaran Semana Santa con previsiones de ocupación cercanas al 90%

Madrid, 1 de abril de 2026. El sector del camping en España afronta la Semana Santa de 2026 con previsiones de ocupación muy positivas, situándose la media en torno al 90% y con visitantes de origen nacional en su mayor parte, siguiendo la tendencia de años anteriores. Así lo ha señalado el presidente de la Asociación Madrileña de Camping y vicepresidente de la Federación Española de Camping, Fernando Ahijón, quien ha asegurado que se prevé una "Semana Santa de llenos" en los campings de la región.