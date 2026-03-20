Canal Educa celebra 35 años formando escolares madrileños en el uso sostenible

Madrid, 20 de marzo de 2026. Canal Educa, programa de divulgación ambiental de la de Fundación Canal celebra su 35 aniversario. En estos años ha formado a más de 500.000 escolares de centros educativos madrileños en el uso sostenible del agua. Con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, el auditorio de la Fundación Canal ha acogido una jornada con más de 200 escolares donde la ciencia, la sostenibilidad y la educación han sido protagonistas. El 35 aniversario de Canal Educa coincide con los 175 años de la creación de Canal de Isabel II y los 25 años de la Fundación Canal. En colaboración con el proyecto Rap conCIENCIA del CSIC, durante el acto alumnos de 1º y 2º de ESO de centros madrileños han participado en una original propuesta que mezcla arte, ciencia y conciencia ambiental. Más de tres décadas de recorrido han permitido a Canal Educa llevar la innovación ambiental al ámbito educativo para fomentar entre los jóvenes una cultura del agua responsable, comprometida y eficiente.