Canarias activa el protocolo de enfermedades infecciosas ante la llegada del crucero

Santa Cruz De Tenerife, 7 de mayo de 2026.
El Gobierno de Canarias ha activado el protocolo de enfermedades infecciosas ante la llegada el próximo domingo del crucero 'HV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, a aguas canarias. Así lo ha informado el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en Tenerife al término de la reunión de coordinación entre el Gobierno de Canarias y el Estado para analizar la situación en torno a la crisis sanitaria.
(Fuente: ACFIPRESS)