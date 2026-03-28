Candela López celebra el regreso de Oltra y cree que sería una "gran alcaldesa" de Valencia

Barcelona, 28 de marzo de 2026. La coordinadora de los Comuns, Candela López, ha celebrado que la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana y exlíder de Compromís, Mónica Oltra, haya anunciado su regreso a la política y su voluntad de ser candidata a la alcaldía de Valencia, lo que López considera una muy buena noticia para los valencianos porque cree que sería una "gran alcaldesa". En declaraciones a los medios este sábado desde Castelldefels (Barcelona) López ha enviado toda su solidaridad a Oltra.