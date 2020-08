La actriz Candela Peña presenta la película 'La boda de Rosa' que se estrenará el próximo 21 de agosto. Precisamente, la propia Peña ha defendido el momento elegido para estrenar este título porque "el cine es un lugar seguro". "No he visto aún la película. Llevo en la isla del Hierro desde febrero y cuando me la mandaron para que la viera en un ordenador, decidí esperar al cine. "Invito a ir a la gente, porque es el mejor lugar para estar", ha señalado.