El hasta ahora líder de Cs en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha asegurado este martes, tras su anuncio de que deja la política, que solo ha recibido propuestas de dos productoras de televisión, que piensa aceptarlas y que no tiene "ninguna oferta del PP". "Ahora mismo me siento muy desilusionado y lo que me apetece es volver a mi antiguo trabajo", ha manifestado Cantó quien ha descartado continuar en política.